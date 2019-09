Torna a Piacenza “La notte dei ricercatori”.

Dalle 17 di venerdì 27 settembre, numerose iniziative animeranno la città con laboratori, installazioni, performance e attività di sensibilizzazione promosse dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Polo territoriale di Piacenza del Politecnico, Conservatorio Nicolini e Corso di Laurea in Infermieristica.

Come spiegato in occasione della presentazione dell’evento dal vicesindaco Elena Baio e dai rappresentanti degli atenei coinvolti, “La notte dei ricercatori” andrà in scena sotto i portici di Palazzo Gotico (Piazza Cavalli) e adiacenze, con orario di svolgimento dalle ore 17 alle ore 23 circa.

Le attività seguiranno il seguente programma:

– Università Cattolica del Sacro Cuore proporrà alcune dimostrazioni sui risultati di ricerca e attività interattive e coinvolgenti.

Alcuni laboratori saranno: “Trasformazione e diversità per l’allevamento animale”; “I colori dell’uva”; “Le muffe in tavola”; “Sensoralità”, “Conoscenze alimentari e piramide della dieta mediterranea” (nello specifico 1. Il gioco sensoriale di KIM. 2.test sulla quantità di sale e zucchero negli alimenti. 3. La piramide della dieta mediterranea); “I segreti della gastronomia molecolare”; “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”; “La biodiversità frutticola (antica e moderna)”, “Il caso del melo”; “Prima di tutto …riconoscere le piante!!!”; “Alla scoperta dei batteri luminescenti per lo studio dell’inquinamento”.

– L’università Politecnico di Milano- Sezione di Piacenza presenterà video, power point, modelli, elaborati grafici di progetti didattici e di ricerca scientifica sul rapporto della città di Piacenza con il sistema idrico del fiume Po. I progetti esplorano le possibili relazioni nascoste tra il sistema urbano della città con il sistema extra moenia.

– Conservatorio Nicolini di Piacenza presenterà “Esplorazioni sul Po” che si svilupperà con riprese, backstage, esplorazione del paesaggio sonoro del Po per la preparazione di diverse opere performative e installazioni. Verrà presentata altresì un’opera installativa per mostrare l’interazione tra uomo, macchine e strumenti musicali.

– Università Infermieristica di Piacenza presenterà video con filmati e foto inerenti le metodologie didattiche innovative utilizzate dai docenti del Corso di Studio in Infermieristica; esposizione con spiegazione di poster raffiguranti la dinamicità e la continua evoluzione della ricerca scientifica; mostra di alcune tesi di ricerca scientifica da parte degli studenti laureandi; attuazione, da parte degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica, di alcune prestazioni assistenziali (rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, esecuzione del test per la rilevazione della glicemia).

Il programma completo è su www.ricercapiacenza.it/notte