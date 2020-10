Al Castello di Gropparello (PC) La Notte delle Streghe – Percorso Horror Fantasy nel bosco e nel castello sabato 31 ottobre vi propone un suggestivo percorso che si svolge al buio sia all’aperto nel bosco sia nel castello, guidati solo dalla luce di fiaccole e candele. Lungo il percorso incontrerete personaggi (attori reali che interpretano il ruolo di un personaggio a tema).

“Vieni a sognare notti d’avventura, come un vero cacciatore di mostri e di misteri, nell’antico castello di Gropparello, che per Halloween cambia volto e si riveste delle più magiche suggestioni del mistero. Mille occhi potrebbero scrutarvi dal buio della notte, fra creature di questo mondo o dell’altro… e solo le fiamme delle fiaccole vi guideranno per i sentieri solitari del vecchio bosco, dove grida lontane e strane melodie malinconiche saranno spazzate via dall’improvvisa comparsa di….Ma per quanto esploriate e indaghiate… non solleverete facilmente il velo intricato di mistero che incombe e respira fra quelle stanze antiche, tenendo tutti gli abitanti del castello sotto un incantesimo malvagio e inquietante! Forse la Regina delle Streghe si impadronirà anche dei vostri pensieri….!”.

Non comprende la cena. Per cenare il Castello di Gropparello sarà lieto di suggerirvi alcuni locali in paese o nelle località vicine. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Gropparello (PC) sabato ottobre 31, ore 21, si svolge “Tra storia e fantasmi” una visita guidata speciale, condotta dal famoso Ghost Hunter Daniele Piccirillo, che rivelerà i misteriosi segreti del Castello di Gropparello attraverso i suoi esperimenti. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it