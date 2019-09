Tornano dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 – con data clou giovedì 31 ottobre – le iniziative di Halloween nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli per famiglie con bambini e molti eventi per giovani e adulti.

Castello di Gropparello (Piacenza)

LA NOTTE DELLE STREGHE

Percorso horror fantasy per la Notte di Halloween con possibilità di Cena o Banchetto Medievale in costume e con animazione

Giovedì 31 ottobre dalle 18 alle 24 (ciascuno avrà il suo orario di inizio personalizzato comunicato dalla biglietteria in fase di prenotazione)

Cosa potreste incontrare nel bosco di un antico castello sperduto sui colli piacentini, nella notte più lunga e difficile dell’anno? A queste domande che fa la vostra mente, dovreste rispondere prima di decidere se venire oppure no al Castello di Gropparello nella notte delle Streghe…Percorso horror che si sviluppa nel bosco e nel castello, a partire dalle ore 18:00.

A seguire: Cena a buffet per famiglie con bambini con ambientazione a tema oppure Banchetto medievale in costume per adulti con animazione a tema. Visite animate al castello, percorsi animati nel bosco, avventure e tiro con l’arco per i bambini. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione:

Percorso Horror nel bosco e castello € 22

Cena a buffet nella Loggia dei Leoni € 40 adulti – € 30 bambini

Banchetto con animazione nella Taverna Medievale solo per adulti € 60

Gratuito: solo bimbi sotto i 3 anni

info@castellidelducato.it