La Scuola di Magia Senza Tempo… e La Pietra Filosofale

L’Opera Pia Alberoni di Veano – Vigolzone in provincia di Piacenza – apre i battenti a 101 bambini e bambine, ragazzi e ragazze aspiranti maghi e streghe, guidati ed addestrati dalle autorità del mondo magico. Un’esperienza unica in Italia.

Gli studenti saranno introdotti alle nobili arti della Magia: in seguito allo smistamento nelle prestigiose casate della Scuola, a cura del cappello parlante, le giornate saranno scandite da lezioni di incantesimi, laboratori di pozioni, classi di divinazione, esercitazioni di Quidditch in tutta sicurezza. Non mancheranno gli “stage” con i rappresentanti più esperti delle discipline magiche, che hanno accolto l’invito a Villa Alberoni con entusiasmo! Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere i segreti del mondo magico.

Come nella migliore tradizione dei college, gli studenti condivideranno i momenti dei pasti preparati con cura nelle cucine dagli elfi domestici. Nelle ore dedicate al riposo, i nostri prefetti sorveglieranno e garantiranno la tranquillità nelle confortevoli stanze della Villa, ognuna delle quali dotata di servizi igienici. Gli studenti saranno addestrati a risolvere situazioni difficili collaborando insieme ai propri compagni ed ai docenti, perché nel mondo della Magia le sorprese e gli imprevisti non mancano mai!

I ragazzi alloggeranno in camere da 2, da 4 o da 6 posti letti con bagno in camera, assegnate con sorteggio, colazione, pranzo e cena inclusi, preparati dal catering nelle cucine di Villa Alberoni. Il noleggio della cappa, della cravatta e della bacchetta magica sono inclusi e verranno forniti dall’organizzazione.

La Scuola di Magia Senza Tempo si trova presso Opera Pia Alberoni, presso Villa Alberoni, Strada Veano, 22 – 29020, Vigolzone, in provincia di Piacenza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per ulteriori informazioni scrivete a info@scuoladimagiasenzatempo.it

oppure telefonate al 373-8736517