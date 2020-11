«La via Francigena» Itinerario guidato per le vie del centro

CoolTour Piacenza, in sinergia con Kronos – Museo della Cattedrale, propone giovedì 3 dicembre ore 18:00 «La via Francigena», un itinerario guidato all’aperto per le vie del centro storico.

Seguendo il cammino dei pellegrini medievali che dall’Italia e dall’Europa raggiungevano Roma, i partecipanti scopriranno le chiese che ne costellano il tratto piacentino che va da via Taverna-via Campagna sino al centro storico.

L’evento, realizzato in ottemperanza alle prescrizioni del DPCM del 3 novembre 2020, si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da rispettare; è obbligatoria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com (canale preferenziale) o chiamando il numero 331 4606435.

La partecipazione è a pagamento. Attivazione del tour al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.