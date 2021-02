“La via Francigena: storie e leggende per piccoli pellegrini”

In ottemperanza alle prescrizioni dell’attuale DPCM, la Cultura resiste e prosegue con alcune proposte in esterno organizzate da Cooltour s.c. in collaborazione con il Museo Kronos.

Dopo gli scorsi appuntamenti, riprendono le passeggiate urbane per i più piccoli, percorsi tematici per scoprire – divertendosi – storia e curiosità della nostra città. I partecipanti si trasformeranno in piccoli pellegrini per scoprire l’antica via Francigena. No, non si tratta un’autostrada e nemmeno di un indirizzo: la Via Francigena era il percorso che percorrevano i pellegrini a piedi per raggiungere Roma! Insieme al loro accompagnatore, scopriranno chi erano i pellegrini, come si potevano riconoscere e, sui loro passi, ascolteranno leggende, storie e curiosità legate ad alcuni edifici che si trovano sul loro cammino a Piacenza. Quante cose da scoprire!

Appuntamento venerdì 12 febbraio alle ore 16:30. L’evento si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale di sicurezza da rispettare. È obbligatoria la prenotazione a cattedralepiacenza@gmail.com (canale preferenziale) o al numero 331 4606435. La quota di partecipazione è di € 5 a persona. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Attivazione a raggiungimento del numero minimo di adesioni.