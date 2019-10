La vita del legno dipinto e scolpito

Galleria Alberoni

Domenica 3 novembre, ore 16.30

Visita guidata speciale ai capolavori lignei della collezione alberoniana tra vita nascosta del legno e problemi conservativi. A cura di Francesca De Vita e Marco Tansini Petrali, restauratori

Ingresso ridottissimo €. 3,50

Dopo il successo dell’inaugurazione e del concerto della Monferrato Classic Orchestra, con la partecipazione complessiva di oltre 220 persone, dopo l’ottima riuscita della passeggiata alla scoperta del viale dei tigli di Veano, tenutasi domenica scorsa 27 ottobre, domenica prossima 3 novembre si terrà un nuovo appuntamento del ricco calendario di eventi che costituiscono la mostra L’ultimo albero.

Un’iniziativa molto particolare intitolata Dal tronco al capolavoro artistico. La vita del legno dipinto e scolpito, davvero da non perdere, che avrà inizio alle ore 16.30 e che prevede un ingresso ridottissimo di soli €. 3,50. Si tratta infatti di una visita guidata davvero speciale che vuole accompagnare il pubblico alla scoperta di alcuni capolavori artistici assoluti della collezione alberoniana, svelando però al contempo anche la vita nascosta del legno dal quale l’opera è stata ricavata, nonché le tecniche che hanno permesso di passare dal tronco al capolavoro artistico e le dinamiche di convivenza tra il supporto ligneo e i colori nei dipinti e l’intaglio impresso nelle sculture. Un itinerario per conoscere non solo le opere d’arte, ma anche i segreti del legno che, dell’opera, costituisce la materia.

Il percorso sarà guidato da due restauratori esperti di opere lignee: Francesca De Vita e Marco Tansini Petrali. La visita guidata, che unisce la bellezza artistica alla conoscenza dei materiali lignei dai quali le opere d’arte nascono, intende anche fare riscoprire, come ha scritto Erri De Luca, che l’uomo è profondamente debitore all’albero. In un mondo fatto per la maggior parte di acqua se l’albero non galleggiasse non ci sarebbe stato possibile viaggiare; abbiamo conosciuto il pianeta perché abbiamo costruito dei gusci con il loro legno. L’albero diventa scultura, diventa carta per scrivere, diventa strumento musicale, diventa utensile, casa, calore.

Tra sculture e dipinti su legno – L’itinerario prevede, tra le altre, la visione della scultura lignea raffigurante San Lazzaro realizzata dal celebre scultore Jan Geernaert (1704-1777) e gli straordinari capolavori dipinti su legno da Dirk Bouts (XV secolo), Maitre au Perroquet e Joos van Cleeve (XVI sec.), Adriaen Brouwer (XVII secolo).

Capolavori dell’artigianato del legno – Saranno presentati inoltre lo straordinario armadio a due battenti con colonne tortili, capolavoro dell’artigianato barocco, che arreda un parlatorio del Collegio, la scrivania e la pendola del Cardinale Alberoni, gli straordinari arredi lignei con intarsi della Biblioteca monumentale.

La delicata vita dell’Ecce Homo di Antonello da Messina e della tavola di supporto – Sarà infine illustrato il delicatissimo rapporto tra la sottile pellicola pittorica dell’Ecce Homo di Antonello da Messina e il legno che ne fa da supporto, dalla cui conservazione dipende la sopravvivenza di un capolavoro artistico così prezioso.

Gli attrezzi dello scultore – Nel corso della visita saranno presentati anche gli attrezzi necessari alla realizzazione di una scultura (sgorbie, scalpelli, mazzuoli, etc). Un percorso da non perdere per comprendere quanto anche l’arte sia debitrice all’albero

Venerdì 1 e sabato 2 novembre Galleria Alberoni aperta e visitabile – Venerdì 1 e sabato 2 novembre la Galleria Alberoni sarà aperta e la mostra L’ultimo albero visitabile dalle ore 15 alle ore 18.30. Alle ore 16 e alle ore 17 si terranno due percorsi accompagnati che condurranno non solo alla scoperta della mostra L’ultimo albero, ma anche presso il Collegio Alberoni (appartamento del Cardinale, Ecce homo di Antonello da Messina, Biblioteca monumentale)

Domenica 3 novembre visita guidata – Per chi non volesse partecipare alla visita guidata speciale intitolata “Dal tronco al capolavoro artistico”, alle ore 16 di domenica 3 novembre si terrà la consueta visita guidata al Collegio, alla Galleria e anche alla mostra L’ultimo albero. Ingresso €. 6