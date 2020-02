Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 torna La Zobia, il Carnevale di Fiorenzuola giunto alla sua 38^ edizione.

La Zobia di Fiorenzuola d’Arda è il più grande e antico carnevale della provincia di Piacenza. E’ un carnevale unico nel suo genere, ha origini medievali e affonda le sue radici nel 1600. Dall’epoca gli abitanti del borgo e non, scendono in strada improvvisandosi attori per dare vita ad un vero e proprio teatro a cielo aperto. Si tratta di due giorni di baldoria paesana, durante i quali i partecipanti interpretano caricaturalmente concittadini o temi d’attualità locale, interagendo col pubblico attraverso scenette e sketch dialettali. Carri e carretti fungono da scenografia, e sono realizzati artigianalmente dagli Zobiari stessi con materiale riciclato di ogni genere, recuperato chissà dove.

Non aspettatevi quindi carri allegorici cartapestati, o faccioni e gigantesche figure semoventi. Aspettatevi un carnevale semplice ma sincero, un carnevale vivo e di popolo. Protagonisti della manifestazione sono da sempre l’inventiva, la mimica e le “smorfie”, ragion per cui la Zobia è l’unico carnevale in Italia dove non si indossano maschere. Ogni carro o carretto in gara dovrà inscenare il proprio spettacolo nella piazza principale, che verrà valutato da una giuria speciale. Al miglior carro verrà assegnato il Palio, da custodire fino all’anno successivo; al miglior carretto (gruppo) il Paliotto.

Giochi per bambini, e una selezione di Street Food e TruckFood da tutta Italia occuperanno Piazza Molinari da mezzogiorno di Sabato 22 Febbraio

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

ore 14.30

ZOBIA dei BAMBINI – Piazza Caduti

con Animazione, musica, e finale con la battaglia dei coriandoli.

ore 21

SFILATA CARRI – Centro Storico

Sfilata di carri, paliotti, coppie e singoli per le vie del centro.

ore 23.30

Piazza Caduti

Lo Zoo di 105 con Wender e Pippo Palmieri

ore 01.00

Zobia AfterParty – Felix Pattinaggio, Campo sportivo 2

A cura di Mad Night Crew

Info: Luca 328.0922250 Mana 339.1775813

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

ore 14.30

SFILATA BANDA MAGIOSTRINA

ore 15

SFILATA CARRI – Centro Storico

Sfilata di carri, paliotti, coppie e singoli per le vie del centro

ore 18

Gene Gnocchi Band- Piazza Caduti

ore 19

PREMIAZIONI

ore 20

BARAONDA FINALE – Piazza Caduti

con DJ SET di DJ Tubista