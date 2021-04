Laboratorio didattico “Al lavoro con i paratici”

Arriva un nuovo mese che porta con sé nuove occasioni: tornano in presenza i laboratori per i bambini.

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» il quinto laboratorio didattico primaverile di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., è svolto in presenza, guidato come di consueto da un’operatrice museale specializzata in didattica. Per la Festa dei Lavoratori, con il laboratorio «AL LAVORO CON I PARATICI», sabato 1 maggio ore 16, i bambini scopriranno attraverso giochi, quiz ed indizi speciali, dove si trovano le famose formelle dei Paratici e che mestieri queste rappresentino.

Il laboratorio in presenza è aperto ai bambini dai 5 in su. La partecipazione è a pagamento . L’ingresso per gli iscritti avverrà tramite i Chiostri del Duomo (piazzetta sul fianco destro della Cattedrale). Il laboratorio si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti , la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare scrivere all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435.

Agli stessi recapiti possono essere chieste le informazioni.