Laboratorio didattico “La corona dell’Avvento”

LA CORONA DELL’AVVENTO

Laboratorio didattico per bambini

L’atmosfera natalizia è ormai in arrivo e la Cattedrale, attraverso il suo museo Kronos e con il contributo di CoolTour s.c., ha preparato per sabato 30 novembre ore 16 un laboratorio per i più piccoli nell’ambito degli eventi “Aspettando…Natale ad Arte”, la formula che anticipa l’ormai consolidata rassegna “Natale ad Arte” in Cattedrale, quest’anno alla terza edizione.

I bambini saranno coinvolti nella costruzione di una originale corona dell’Avvento con materiale di recupero, per contare in maniera originale e ricca di significato quante domeniche mancano al giorno di Natale. Il laboratorio è pensato per bambini dai 5 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria, così come la cancellazione della stessa. Quota di partecipazione: 6 €. L’ingresso non avviene tramite il museo ma attraverso i Chiostri del Duomo (piazza antistante il lato destro della Cattedrale), tramite i quali sarà possibile accedere direttamente alla sala didattica.

Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com