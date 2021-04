Laboratorio didattico online “Il mondo colorato degli artisti”

Torna a Piacenza la rassegna “Primavera ad Arte”, promossa da Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza, CoolTour Piacenza e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio

Sabato 10 aprile, ore 20:30, laboratorio didattico online per bambini (e non solo) «Il MONDO COLORATO DEGLI ARTISTI»

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva il secondo laboratorio primaverile di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolto online e guidato passo per passo da un’operatrice museale specializzata in didattica. Con «Il MONDO COLORATO DEGLI ARTISTI», sabato 10 aprile, ore 20:30, i bambini si immergeranno nelle opere dei grandi artisti dell’arte moderna per scoprire un mondo di colori ed emozioni, con Chagall, Monet, Wharol, Matisse, Frida Khalo e tanti altri!. Il laboratorio online è aperto ai bambini dai 5 ai… 99 anni.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com