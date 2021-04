Laboratorio didattico online “La primavera nella musica”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva il secondo laboratorio primaverile di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolto online e guidato passo per passo da un’operatrice museale specializzata in didattica.

Con «LA PRIMAVERA NELLA MUSICA», sabato 24 aprile ore 20:30, conosceremo insieme Vivaldi, Mozart, Ciajkovskij: grandi musicisti che ci parlano della primavera con note dolci e suadenti, immergendoci nella magia musicale scopriamo il rifiorire della primavera e la sue note liete e gioviali! Il laboratorio online è aperto ai bambini dai 5 ai…99 anni.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati.

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com