Laboratorio didattico online “L’erbario”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva il nuovo laboratorio primaverile di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolto in presenza e guidato passo per passo da un’operatrice museale specializzata in didattica.

Visitando in anteprima un angolo della mostra che aprirà il 29 maggio “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”, sulle orme di una delle attività principali dei monaci benedettini, i bambini creeranno un erbario realizzando dei bellissimi disegni ad acquerello, rappresentando varie specie di piante e fiori che si trovano nei prati in primavera, scoprendone le loro caratteristiche e proprietà benefiche. Il laboratorio in presenza è aperto ai bambini dai 5 anni in su. La partecipazione è a pagamento (3.00 €). Il ritrovo per gli iscritti sarà il porticato della chiesa di San Sisto.

Il laboratorio si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare scrivere all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435. Agli stessi recapiti possono essere chieste le informazioni. Il laboratorio si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da mantenere, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.