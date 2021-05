Laboratorio didattico per bambini “Fiori di porcellana”

Per la rassegna «Primavera ad Arte» arriva un nuovo appuntamento con i laboratori didattici primaverili di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolti in presenza e guidati come di consueto da un’operatrice museale specializzata in didattica. Con il laboratorio «Fiori di porcellana», sabato 15 maggio ore 16, i bambini scopriranno come realizzare una finta porcellana con materiali naturali, atossici e facilmente reperibili. Stimoleranno poi la loro creatività ideando e producendo delle bellissime e coloratissime composizioni floreali da regalare a coloro che amano.

INFO ISCRIZIONI – Il laboratorio, che si svolgerà in presenza, è aperto ai bambini dai 5 anni in su. La partecipazione è a pagamento (3 euro a bambino/a). L’appuntamento per gli iscritti sarà presso il cortile della chiesa di San Sisto. Il laboratorio si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria a causa del ristretto numero di posti disponibili. Per prenotare scrivere all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435. Agli stessi recapiti possono essere chieste le informazioni.

Il laboratorio si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da mantenere, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.