Laggiù nella conca, oltre la mia casa, c’è una selva… – Mostra Giancarlo Braghieri

Laggiù nella conca, oltre la mia casa, c’è una selva… – Giancarlo Braghieri (1930 – 2009)

A cura di Susanna Gualazzini



Galleria Biffi Arte

8 dicembre – 19 gennaio 2020, inaugurazione domenica 8 dicembre ore 17

(…) Ma il bandolo della matassa rimane nelle mani del pittore, di Braghieri, che non si abbandona mai completamente all’istinto, pretendendo ora di esercitare un controllo assoluto, ora concedendosi occasioni di ironia, di divertimento, per quanto grottesco. In alcuni casi, gli antichi miti finiscono per perdere i loro significati d’origine: sono solo pretesti, spunti alla fantasia di uno tra i migliori artisti piacentini dei nostri giorni (…).

Stefano Fugazza