L’Angelo e la Vergine – Stampe, incunaboli e oli sul tema dell’Annunciazione fra il ‘400 e il ‘600

A cura di Arialdo Ceribelli

Galleria Biffi Arte – Sale del paradiso e Sala Biffi

8 dicembre – 19 gennaio 2020, inaugurazione domenica 8 dicembre ore 17

Narrato nel Vangelo di Luca (1: 26-38), l’evento dell’Annunciazione è da sempre tema caro alla rappresentazione figurativa e nel corso dei secoli si è consolidato in una tradizione iconografica con caratteri precisi e ricorrenti. Accanto alla narrazione evangelica, un’altra fonte ricca di spunti per gli artisti è stata offerta dei sermoni pronunciati dai pulpiti ecclesiastici, soprattutto fra ‘300 e ‘400: i predicatori, spostandosi da una città all’altra per diffondere il verbo delle Sacre Scritture in termini suggestivi ma soprattutto accessibili a tutti, crearono un ricco repertorio di immagini che sarebbe stato di importanza fondamentale per gli artisti nel trattamento del tema.

In mostra, per gentile concessione della Galleria Ceribelli di Bergamo, una straordinaria collezione di stampe, incunaboli e oli che, del tema dell’Annunciazione, esplorano le complesse e suggestive varianti. Xilografie stampate, xilografie colorate a mano, incisioni a bulino, acqueforti, oli su tela e su tavola di area nord europea e italiana, realizzate in un arco cronologico che va dalla seconda metà del ‘400 all’inizio del ‘600.