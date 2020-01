L’Archivio Musicale di Santa Teresa al Corso – Incontro con Mario Genesi

Presso la sede degli Amici dell’Arte di Via San Siro a Piacenza, giovedì 23 gennaio alle ore 17 interverrà Mario Genesi che tratterà di uno degli archivi musicali scomparsi e perduti esistenti nei secoli passati nella città di Piacenza: precisamente dell’Archivio Musicale di Santa Teresa al Corso.

Gestita dall’ordine dei frati Carmelitani, all’interno del monastero esisteva una fornitissima biblioteca contenente testi di tutti i generi e l’intervento di Genesi ne focalizza proprio il “corpus” di testi a contenuto specificamente musicale. Tale argomento è anche oggetto di un contributo appena pubblicato nel nuovo volume di “Strenna Piacentina 2019”, bollettino annuale dell’ Associazione degli Amici dell’ Arte. A corollario della presentazione verranno eseguiti alcuni brani musicali il cui inserimento è giustificato dalla loro presenza all’interno dell’Archivio Musicale.

Interverrà anche il soprano Claudia Castelli-Gazzola che eseguirà l’aria di Serpina “Stizzoso, mio stizzoso” da “La Serva Padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, opera andata in scena in forma di due intermezzi staccati al Teatro di San Bartolomeo di Napoli nel 1733, l’aria da cemera “Se tu m’ami” attribuita ad Alessandro Parisotti, l’aria del personaggio di Mirinda composta da Antonio Lucio Vivaldi tratta dall’ opera “Arsilda Regina del Ponto” “Io son qual gelsomino”. Le esecuzioni musicali si completeranno con un’inedita “Ave Maria” composta da un sacerdote lombardo nell’anno 1757 attivo nella Chiesa di Sant’Agata: il brano è contenuto in uno dei testi presenti nei secoli XVII e XVIII all’interno della biblioteca monastica dei carmelitani di Santa Teresa a Piacenza.