Mentre continuano e si estendono ulteriormente i lavori di restauro, restyling e ristrutturazione del patrimonio architettonico dell’Opera Pia Alberoni sito in San Lazzaro, con il migliorare delle condizioni della pandemia da covid-19, e l’arrivo della bella stagione, la Galleria Alberoniinsieme a Piacenza Jazz Club propone, dal 21 giugno al 3 luglio 2021 un intenso programma di iniziative culturali fatto di concerti jazz che si terranno nello splendido parco alberoniano e di visite guidate e proiezioni, per conoscere e approfondire alcuni aspetti della lunga storia dell’Istituzione di San Lazzaro e del suo immenso patrimonio culturale.

Tutte le iniziative proposte dalla Galleria Alberoni prevedono la prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare al seguente recapito telefonico: 3349790207. (Per info: uffici@operapiaalberoni.it). Le visite e tutte le iniziative culturali si terranno nel rispetto dei protocolli anticovid 19. Sarà pertanto necessario l’uso della mascherina e il numero di persone ammesse a ogni iniziativa è fortemente contingentato. Ogni istruzione necessaria sarà data telefonicamente all’atto della prenotazione. Il ritrovo è sempre all’ingresso della Galleria Alberoni (con eccezione per l’iniziativa del giorno 29 giugno). Ogni evento culturale si concluderà in tempo per permettere ai partecipanti di assistere al concerto jazz programmato nel parco.

Giovedì 24 giugno 2021

Galleria Alberoni, ore 20

L’arte di Luciano Ricchetti al Collegio Alberoni e all’Università Cattolica

Visita guidata itinerante a cura di Maria Rosa Pezza

Ingresso €, 4,00 – Prenotazione obbligatoria tel. 3349790207

Alle ore 20 e prima del concerto di Emilio Zilioli Quartet, previsto per le ore 21.30 nel parco alberoniano, si terrà una visita guidata che condurrà alla scoperta delle opere di un altro grande artista piacentino del secolo scorso: Luciano Ricchetti (1897-1977), che ebbe un lungo e prolifico rapporto di collaborazione con il Collegio Alberoni. Guidati da Maria Rosa Pezza sarà possibile così apprezzare la straordinaria impresa della decorazione delle volte della Chiesa di San Lazzaro che proprio il Collegio Alberoni affidò all’artista e che furono realizzate nel 1932, il cui splendore è oggi perfettamente apprezzabile anche in seguito a un restauro realizzato circa un decennio fa. Grazie alla collaborazione dell’Università Cattolica, la visita proseguirà proprio nell’atrio dell’ingresso della sede della Facoltà di Agraria dove si potrà vedere il grande affresco realizzato da Ricchetti raffigurante al centro Cristo fra le messi e ai lati quattro momenti del lavoro agricolo: il dissodamento del terreno, la semina, il raccolto, la vendemmia.