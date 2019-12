“L’arte di misurare il tempo” – Visita guidata

Apertura straordinaria della Galleria Alberoni a Piacenza.

Per l’occasione, mercoledì 1 gennaio 2020, andrà in scena un originale programma interamente dedicato al tema del tempo, a poche ore dai festeggiamenti e dal conto alla rovescia che avrà sancito la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo. Il tradizionale appuntamento alberoniano dedicato al tempo, nel primo giorno dell’anno, prevede quest’anno due momenti: una visita guidata speciale e un concerto.

Alle ore 16 avrà inizio una visita guidata speciale intitolata “L’arte di misurare il tempo” (ingresso ridotto €. 4,50). Un percorso che condurrà alla scoperta della collezione alberoniana di strumenti di misurazione del tempo acquisiti, commissionati, costruiti e oggi custoditi al Collegio Alberoni: antichi ingranaggi, orologi, antiche pendole, campane, meridiane, strumenti astronomici dedicati alla determinazione dell’ora esatta.

I libri e il tempo – La visita non presenterà solo gli strumenti di misurazione del tempo, ma anche una selezione di libri antichi e preziosi dedicati al tema del tempo e alla sua misura, tra i quali l’Encylopédie ou Dictionnaire raisoné des sciences, des arts et des metiers, di Didertot e D’alembert, di cui la Biblioteca del Collegio possiede l’edizione livornese del 1770, con il volume relativo all’Horlogerie. La visita guidata permetterà comunque di vedere le opere principali e più importanti delle collezioni storiche, artistiche e scientifiche alberoniane (la strepitosa collezione di arazzi, la pinacoteca alberoniana, la tavola Ecce Homo e i dipinti più preziosi e antichi, la biblioteca monumentale, etc).