Mentre continuano e si estendono ulteriormente i lavori di restauro, restyling e ristrutturazione del patrimonio architettonico dell’Opera Pia Alberoni sito in San Lazzaro, con il migliorare delle condizioni della pandemia da covid-19, e l’arrivo della bella stagione, la Galleria Alberoniinsieme a Piacenza Jazz Club propone, dal 21 giugno al 3 luglio 2021 un intenso programma di iniziative culturali fatto di concerti jazz che si terranno nello splendido parco alberoniano e di visite guidate e proiezioni, per conoscere e approfondire alcuni aspetti della lunga storia dell’Istituzione di San Lazzaro e del suo immenso patrimonio culturale.

Tutte le iniziative proposte dalla Galleria Alberoni prevedono la prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare al seguente recapito telefonico: 3349790207. (Per info: uffici@operapiaalberoni.it). Le visite e tutte le iniziative culturali si terranno nel rispetto dei protocolli anticovid 19. Sarà pertanto necessario l’uso della mascherina e il numero di persone ammesse a ogni iniziativa è fortemente contingentato. Ogni istruzione necessaria sarà data telefonicamente all’atto della prenotazione. Il ritrovo è sempre all’ingresso della Galleria Alberoni (con eccezione per l’iniziativa del giorno 29 giugno). Ogni evento culturale si concluderà in tempo per permettere ai partecipanti di assistere al concerto jazz programmato nel parco.

Lunedì 21 giugno

GALLERIA ALBERONI, ORE 20

L’arte di Paolo Perotti al Collegio Alberoni

Visita guidata a cura di Claudia Marchionni

Ingresso €, 4,00 – Prenotazione obbligatoria tel. 3349790207

Nella serata di apertura dell’Estate alberoniana, che vedrà alle ore 21.30 il concerto dell’EF QUARTET nel parco, la Galleria Alberoni propone, con inizio alle ore 20, una visita guidata speciale alla scoperta della collezione di sculture dell’artista piacentino Paolo Perotti, esposte negli ambienti del Collegio Alberoni. Ospitate e allestite tra le suggestive architetture del Collegio, in seguito a un accordo tra la figlia dell’artista e l’Opera Pia Alberoni, le otto sculture lignee e in terracotta, di uno tra i più amati scultori piacentini, scomparso nell’anno 2018, non hanno ancora potuto essere apprezzate dal pubblico, a causa dello scoppio della pandemia all’inizio dell’anno 2020. Si tratta pertanto della prima occasione per poterle vedere. La visita guidata condurrà pertanto i visitatori per la prima volta alla scoperta di queste interessanti opere, tutte di arte sacra, raffiguranti Maternità, Sacre Famiglie, Resurrezioni, Crocifissi, il Buon Samaritano. La visita condurrà anche al cospetto dell’altare ligneo realizzato da Paolo Perotti su commissione del Collegio Alberoni.