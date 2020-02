L’arte di scrivere – Bruno Morchio presenta “Le sigarette del manager”

Mercoledì 19 febbraio alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, Bruno Morchio presenta il suo libro “Le sigarette del manager” (Edizioni Garzanti). Con Mauro Molinaroli.

IL LIBRO – Con Le sigarette del manager Bruno Morchio dà voce a uno dei luoghi più tormentati della sua terra, a una generazione ferita ma orgogliosa, che non si rassegna a guardare indietro e non si abbandona alla nostalgia, convinta che della scomparsa del passato ci si può consolare, ma dalla sparizione del futuro non ci si riprende più.