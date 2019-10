Giovedì 17 ottobre alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, sarà ospite Edgarda Ferri che presenterà “Ballata delle donne imperfette”

IL LIBRO – In “Ballata delle donne imperfette” Edgarda Ferri racconta la vita di quattordici donne. In un intreccio the attraversa tutte le epoche, l’autrice percorre l’imprevedibile varietà di queste straordinarie vite femminili, segnate da una sessualità fuori dal comune