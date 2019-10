L’Arte di scrivere – Massimo Fini e Giancarlo Padovan presentano “Storia reazionaria del calcio italiano”

Giovedì 24 ottobre alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, saranno ospiti Massimo Fini e Giancarlo Padovan che presenteranno il libro “Storia reazionaria del calcio italiano. I cambiamenti della società vissuti attraverso il mondo del pallone”.

IL LIBRO – Il calcio, come la musica, come le arti in genere, è uno specchio, e non dei più marginali, della società, dei suoi cambiamenti, delle sue trasforrnazioni, della sua evoluzione o involuzione. Massimo Fini e Giancarlo Padovan lo affrontano da questo particolare punto di vista. C’e un’enorme differenza fra come si intendeva il calcio, sia in senso tecnico che, soprattutto, sociale.