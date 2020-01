Sabato 11 gennaio alle 17 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, Mauro Molinaroli presenta “La rotonda del Frantoio. Quando alla Caorsana c’era il mare”. II ricavato della vendita sera devoluto a Radio Shock.

IL LIBRO – Si tratta di una zona, quella attorno alla Caorsana, che offre lo spunto per divertirsi e regalare ai lettori un po’ di leggerezza con donne, uomini ed eventi che hanno caratterizzato Piacenza, da quando è nata ad oggi. Protagonisti di questa surreale narrazione sono personaggi comuni e gente illustre, tutti uniti dalla passione per la storia e dalla vcglia di non prendarsi troppo sul serio. Una voglia che capovolge schemi e sistemi di una Piacenza, forse, troppo uguale a se stessa. Tra storie, aneddoti e figure molto particolari, attomo alla rotonda del Frantoio cresce a prende corpo una città fantasiosa e ricca di umorismo.