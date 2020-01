L’arte di scrivere – Paolo Condò presenta “La storia del calcio in 50 ritratti”

Giovedì 16 gennaio alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, il giornalista Paolo Condò presenta il suo libro “La storia del calcio in 50 ritratti” (Centuria Editore). Intervengono Paolo Gentilotti e Mino Lucci.

IL LIBRO – In questo libro ci sono uomini – calciatori, allenatori, arbitri – che hanno incarnato rivoluzioni, feroci cadute, testardaggine, passione. E fra questi uomini Condo ha scelto la sua personale formazione di 50 protagonisti: ritratti epici, commoventi, mitologici, accompagnati dalle illustrazioni di Massimiliano Aurelio. Per arrivare a cogliere l’essenza dell’uomo e dell’atleta e, allo stesso tempo, la fede per lo spettacolo.