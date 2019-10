L’Arte di scrivere – Tiziano Gaia presenta “Stappato. Un astemio alla corte di Re Carlo”

Giovedì 3 ottobre alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, sarà ospite Tiziano Gaia che presenterà il libro “Stappato. Un astemio alla corte di Re Carlo”.

IL LIBRO – Tra un’edizione e l’altra di Vini d’Italia, fra una batteria di Verdicchio e una di Valpolicella, persino tra una sniffata e il gorgheggio successivo, oltre la distesa impressionante delle bottiglie a cui ho tirato il collo in tutti questi anni, ho visto cambiore il mio paese, i miei amici, l’Italia e il mondo. Anche il vino non è rimasto lo stesso e la sua camaleontica natura spesso ha anticipato eventi e mutamenti, sublimandoli in una sbornia collettiva