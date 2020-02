L’arte di scrivere – Tommaso Nelli presenta “Atto di dolore. Il caso Emanuela Orlandi”

Mercoledì 12 febbraio alle 18 alla Galleria Biffi Arte in via Chiapponi 39, nell’ambito della rassegna d’autore l’Arte di scrivere, il giornalista Tommaso Nelli presenta il suo libro “Atto di dolore. Il caso Emanuela Orlandi” (Edizioni David und Matthaus). Con Mauro Molinaroli.

IL LIBRO – Emanuela Orlandi. Un nome, un mistero. Lungo più di trent’anni e in grado di sopravvivere a ben due inchieste giudiziarie. Ma è davvero impossibile sapere che cosa capitò a una quindicenne come tante, sparita nel centro storico di Roma in una sera d’estate del 1983? E la sua vicenda è destinata a giacere per sempre nell’oblio al pari di quella della coetanea Mirella Gregori, scomparsa per le strade della Capitale solo poche settimane prima? No. Almeno secondo questo libro che, grazie a testimonianze inedite e documenti in esclusiva, evidenzia errori investigativi, omertà e depistaggi fino ad arrivare a dimostrare come la verità sia invece un traguardo raggiungibile.