Le cascate in Appennino

Tornare a Bobbio, è sempre bello. Questa valle mi trasmette sempre una grande energia, saranno i suoi colori, il verde della vallata illuminata dal sole del mattino, lo “struscio” post escursione per le vie del centro ed I profumi che escono dalle piccole botteghe di prodotti tipici. Che dire poi dell asua storia? Insomma non conosco il motivo esatto ma sta di fatto che io torno sempre molto volentieri e ogni volta è meglio della precedente……è proprio bello!!!!

Si parte da Moglia una frazione di Bobbio tenedo “la rotta” lungo il seniero Cai n° 160. Il percorso assolutamente poco impegnativo ed alla portata di tutti ,ha una lunghezza di 7 km totali percorribile in circa 2,5 ore al netto delle soste.

Il sentiero si presenta inizialmente pianeggiante e attraversa alcuni boschi di faggi e querce, per poi risalire lungo il crinale della montagna con numerosi scorci sulla selvaggia valle del torrente Carlone.

Giunti a metà percorso, s’inizia a sentire lo scroscio delle acqua del torrente che corre verso valle sulla sinistra del senso di marcia. La base della cascata del Carlone è l’ultima di una serie di tre che crea anche una bellissima piscina naturale, dove se molto caldo, è possibile rinfrescarsi per poi asciugarsi al sole (se non c’è,….che freddo!!!!!). Dopo una breve sosta rientreremo alle auto per fare poi un giretto a Bobbio capoluogo.

DATI ESCURSIONE

Durata: 4,0 h, Distanza: 7 km circa, Dislivello: 200 mt circa

Difficoltà: Escursionistico, adatto a tutti. Non presenta tratti esposti , richiede comunque un minino di attenzione ed abitudine a muoversi su un sentiero di bosco.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Scarpe da trekking, Pantaloni lunghi (SEMPRE CONSIGLIATI), – Cambi di magliette (in base alle esigenze), Acqua ALMENO 1,5 LT cad., Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle esigenze).

RITROVO

– Ore 9, 30 c/o Iat Bobbio e da li si prosegue per raggiungere il punto di partenza dell’escursione

COSTO € 15,00 adulti, € 10 ragazzi < 16 anni comprende accompagnamento con guida AIGAE, assicurazione.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,30 del 24/03/21 al numero 3478896329 Andrea o con mail ad info@mipiacetravel.it