Le Luci della Rivalta 2020

LE LUCI DELLA RIVALTA MON AMOUR – PRIMA EDIZIONE AL CASTELLO DI RIVALTA

Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 agosto

Debuttano le nuove Luci della Rivalta fino al 16 agosto, una rassegna di eventi estivi al Castello, che fa parte del circuito Castelli del Ducato. Ogni sera un format d’eccezione, una cornice ideale, fresca e a due passi dalla città di Piacenza in Emilia per godere a pieno della bellezza e delle luci di una davvero location unica. Una continua ricerca di sapori per i vostri palati, tutte le sere e la possibilità di gustare sfiziosità diverse grazie a proposte di food & beverage cittadine e della provincia.

Gli spazi a disposizione disporranno di POSTI LIMITATI soggetti a PRENOTAZIONE. LE VISITE GUIDATE SERALI AL CASTELLO SONO A PAGAMENTO.

PROGRAMMA VENERDÌ 7/8

– Aperitivo ore 18.

– I Cucinieri, Umami e Vallescura vi aspettano dalle 19

– Ore 20 “Parole distillate”, presentazione botaniche di “Chez Moonshine”: distilleria di gin in Val Trebbia.

– Ore 21 “Parole in luppolo”, chiacchierata tecnica con i ragazzi di “Vallescura”.

– Ore 22 Dj Maurizio Popi presenta “La Storia della musica”, un viaggio che spazia tra le più variegate sonorità abilmente ordinate e mixate in un set “da accademia!”.

PROGRAMMA SABATO 8/8

– Aperitivo ore 18.

– I Cucinieri, Umami e Vallescura vi aspettano dalle 19 .

– Ore 22 Rivalta si tinge di verde per la notte irlandese con la band “Bards from Yesterday” che ci guidano alla riscoperta delle tradizioni musicali irlandesi, scozzesi, bretoni e di tutta l’area celtica.

PROGRAMMA DOMENICA 9/8

– Aperitivo ore 18.

– I Cucinieri, Umami e Vallescura vi aspettano dalle 19

– Ore 19 “Aperitivo in vinile” con “Marco Cordani” aka dj Lounge storica presenza in alcuni dei più famosi programmi radiofonici italiani ed europei, per “Luci della Rivalta” propone una selezione black, funk e latin.

TUTTI GLI EVENTI MUSICALI (escluso il concerto di Matteo Bensi con posti limitati a sedere) saranno ad INGRESSO GRATUITO e nel RISPETTO delle NORMATIVE per la sicurezza sanitaria vigenti, la Foresteria e il borgo disporranno di POSTI LIMITATI soggetti a PRENOTAZIONE. Sono obbligatori l’utilizzo di mascherina e il rispetto dei presidi sanitari vigenti. Vi preghiamo di RISERVARE il vostro TAVOLO per aperitivi, cene e dopocena al cell. 320. 70 79 700 .