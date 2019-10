Tornano le “Matinées del Nicolini”, i concerti della domenica mattina a partecipazione libera e gratuita.

Rassegna al via il 27 ottobre, ore 10 e 30, nel salone del Conservatorio piacentino (via Santa Franca 35), con il concerto di Marco Alpi e Vittorio Rabagliati che eseguiranno “Divertimento per archi in Mi bemolle maggiore KV 563” di W. A. Mozart nell’arrangiamento per due pianoforti di Carl Burchard e “Variazioni in Si bemolle maggiore op. 56b” su un tema di Franz Joseph Haydn dal Chorale S. Antonii della Feldparthie n. 6, Hob:II:46.

Sponsor delle Matinées, l’associazione Home Gallery, che come consuetudine offrirà un rinfresco al termine di ogni appuntamento.