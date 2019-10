Le Matinées del Nicolini – “Ricordi d’infanzia”

Prosegue la rassegna “Matinées del Nicolini”, concerti della domenica mattina a partecipazione libera e gratuita. Secondo appuntamento il 3 novembre (ore 10.30) quando sul palco del salone del Conservatorio piacentino (via Santa Franca 35) saliranno Laura Beltrametti e Patrizia Bernelich: in programma “Ricordi d’infanzia”, brani originali dedicati al pianoforte a quattro mani, ispirati ai giochi, alle fiabe, ai sogni e ai racconti per l’infanzia; “Dolly suite op. 56” di Gabriel Fauré; “Ma mère l’Oye” di Maurice Ravel; “Jeux d’enfants op. 22” di Georges Bizet.

Al termine del concerto, come da tradizione, un aperitivo offerto a tutto il pubblico da Associazione Home Gallery.