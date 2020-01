Venerdì 17 e sabato 18 gennaio, ore 21 – Teatro Trieste 34

LE MEMORIE DEL PUNTO G

Con: Golden DinDin (LUCIA Pradelli)

Quante cose sono state scoperte per sbaglio? E se anche il piacere fosse scoperto in modo sorprendente? Se un giorno il Punto G avesse una voce e potesse parlare di sé , quanto ci sorprenderebbero i suoi racconti? In questo spettacolo il Punto G ripercorre la sua storia dando voce a donne simbolo dell’evoluzione sessuale femminile sia realmente esistite che appartenenti al mondo fantastico.

Ingrediente chiave è l’ironia e la leggerezza con cui il tema del benessere sessuale viene trattato sia dai protagonisti che “Punto G”. Brani cantati dal vivo rappresentano la carta d’identità ludica e provocante delle diverse femminiltà e l’ausilio di cosmesi erotica e accessori de La Valigia Rossa , incuriosiscono il pubblico nell’approccio al piacere. Dalla Geisha alla Odalisca Spia d’ Oriente , viene utilizzata la musica , l’ironia e un pizzico di trasformismo per creare uno spettacolo divertente e senza tempo.

GENERE: comico-musicale

INDICATO PER UN PUBBLICO: adulto (non contiene linguaggio osceno o volgare)

Durata: 60 minuti