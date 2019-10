“Le ragioni del torto” – Vincenzo Paglia

Massimo Cacciari, monsignor Vincenzo Paglia, Massimo Fini e Alessandro Barbero sono i protagonisti de “Le ragioni del torto”, incontri sul tema delle parole che non trovano ascolto o sui ripensamenti della ragione, organizzati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano in Auditorium.

«È un invito al pensiero, all’originalità, al rifiuto del conformismo e al coraggio di pensare in maniera autonoma», ha sottolineato alla stampa il presidente Toscani. Non a caso questo ciclo di incontri si rivolge in primo luogo ai giovani, facendo leva su una serie di relatori d’eccezione che dell’originalità di pensiero hanno fatto il tratto distintivo dei loro interventi e che in Auditorium saranno chiamati ad approfondire snodi storici e filosofici vissuti «dalla parte del torto».

Il 30 ottobre alle ore 18 l’incontro con monsignor Vincenzo Paglia dal titolo “La morte”.