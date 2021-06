EstateFarnese, 23 giugno ore 20.45

Le Signore di Parma e Piacenza

Lo spettacolo è interpretato dalle ballerine dell’Accademia Tersicore A.E.D.&S. Si tratta di dieci quadri coreografici di teatro-danza, ddanza classica, modern-contemporanea e Urban dance in cui le ballerine daranno vita a suggestive interpretazioni della Piacenza farnesiana e dei secoli successivi, tra duchesse, principesse, dame, che hanno calcato la scena del Rinascimento italiano ed hanno lasciato un’impronta anche qui. Alcune amate, altre meno, alcune politicamente impegnate, altre più dedite alle vicende di corte, alle feste e ai banchetti. Donne, tuttavia, che hanno lasciato un segno nella nostra città; Si toglierà il velo svelandoci attraverso la danza, ai segreti di Piacenza, lungo le sue vie dritte e strette, raccontandone i fasti, ma anche i sacrifici e la saggezza popolare di cui la “Primogenita” può andare orgogliosa. Lo spettacolo, con testi riadattato dalla direttrice artistica Tiziana Marzaroli è dedicato a Carmen Artocchini, attenta e qualificata studiosa delle vicende storiche e folkloristiche della nostra terra. La scenografica minimalista è stata dettata da un personale scelta da Tiziana Marzaroli, per dare risalto alla cornice prestigiosa in cui si svolge l’evento. Palazzo Farnese non ha bisogno di forme ridondanti, parla già da sé e l’austera sua bellezza mette ancor più in evidenza il carattere dei

Piacentini: solidi nei valori, essenziali nel vivere con misura e discrezione, sfruttando quella saggezza contadina fatta di giusti ritmi e di un lento, ma incisivo scorrere del tempo, come lento e determinato è lo scorrere del suo Po di pochi metri lontano.

La prenotazione è obbligatoria, sia per gli eventi gratuiti che per quelli a pagamento occorre sempre prenotare:

• presso Biglietteria Teatro Gioco Vita (via San Siro, 9 – 0523-315578) dall’8 giugno, dalle 10 alle 13

• online sul sito su www.vivaticket.com

• presso la Biglietteria Serale a Palazzo Farnese, da tre ore prima dello spettacolo, fino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.