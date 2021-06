EstateFarnese, 16 giugno ore 21

Le Stagioni della Vita – Saggio accademico di fine anno degli allievi del C.A.D. Centro Accademico Danza

Così come l’alternarsi delle stagioni metereologiche che di anno in anno si susseguono, anche nella vita umana possiamo trovare quattro grandi scansioni a partire dalla nascita: L’infanzia, la giovinezza, l’età adulta e la terza età. Ognuna di queste fasi può comportare delle crisi specifiche, legate alla particolarità delle sfide che qualificano ciascuna tappa. Proprio come susseguirsi delle stagioni metereologiche, nella nostra vita seguono le stagioni del tempo, ognuna con la sua specificità, ove ogni essere umano conserva nel suo cammino la capacità di rinnovarsi e di trasformare le sue necessità in nuove occasioni di crescita interiore.

