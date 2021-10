Domenica 10 Ottobre, ore 18

TEATRO TRIESTE 34, Via Trieste 34 – Piacenza

IMPRO-UNDERGROUND PRESENTA: Le Vissole: il Ritorno

Dopo una lunga assenza dalle scene Le Vissole tornano sul palco per proporre un “Greatest hits” di Esercizi e Giochi che hanno portato in scena negli anni della loro attività. Uno spettacolo alla vecchia maniera, intriso di energia e di risate, come sempre completamente improvvisato grazie agli spunti ed alla partecipazione del pubblico.

Prenotazioni: https://www.traattori.it/it/eventi/le-vissole—ore-18-202110101800

BIGLIETTI: 10€ – 6€ minorenni