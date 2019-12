Letture di Poesia per l’Inverno

Letture di Poesia per le Stagioni (Quasimodo, Pozzi, Pavese, Saba, Rilke, Neruda)

22 Dicembre 2019, ore 17.30

Fra le opere in esposizione per la mostra dei 3o anni della Galleria saluteremo l’arrivo dell’inverno ascoltando poesie di grandi autori, porgendole al pubblico nella maniera più semplice possibile, senza enfasi, per poter apprezzare appieno l’essenza delle parole messe in fila dall’autore.

A cura di Roberta Bravi

Tanti gli autori che hanno proposto in galleria le loro opere fresche di stampa Bertante, Fiaschi, Gelmi, Guarnieri, Milani, Panìco, Vegezzi, Zambianchi…). Tanti gli eventi “poetici” a tema: particolarmente emozionante il pomeriggio dedicato alla poesia di Rumi (con note Sufi) e Ia serata “La parola fiorita” ( variazioni sull’equinozio di primavera) ideata da Bruna Milani con Ia partecipazione di musicisti, danzatori, poeti e amici — dicitori.