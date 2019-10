Si terrà domenica 13 ottobre a Piacenza, nel laboratorio creativo di Via Pallastrelli, la lezione open di Yoga e Meditazione tenuta da Antonella Spotti, Master Metodo Sphera e fondatrice di Inner Innovation Project. Un incontro rivolto a esperti e neofiti, completamente gratuito, che potranno testare in prima persona i benefici di queste discipline.

Illustrare le corrette metodologie e i benefici dello Yoga, antica disciplina indiana con oltre duemila anni di storia, a esperti e neofiti. Questo il principale obiettivo della lezione open di Yoga organizzata da Antonella Spotti, Master Metodo Sphera e Fondatrice di Inner Innovation Project, che si terrà domenica 13 ottobre a Piacenza all’interno del laboratorio creativo in Via Pallastrelli dalle 10 alle 12.

Forte della sua esperienza trentennale d’insegnamento e della vastità di conoscenze nell’ambito delle attività psicofisiche di molte culture diverse, Antonella è in grado di guidare qualsiasi allievo con la massima cura, prestando attenzione a tutti e comprendendo rapidamente le necessità di ognuno. Per partecipare all’incontro è sufficiente munirsi di un tappetino personale e segnalare la propria adesione al numero telefonico 348/3558307.

“La caratteristica del Metodo Sphera è quella di presentare un percorso molto bilanciato, che alterna momenti di intenso lavoro fisico ad altri più basati sul rilassamento e sulla concentrazione. Quest’alternanza permette a tutti di ottenere i massimi risultati, sia in termini di benessere fisico, che per l’ottenimento di uno stato di calma e serenità veramente speciali” – spiega Antonella Spotti, fondatrice di Inner Innovation Project e una tra le massime esperte di Yoga e scienze antiche in Italia.

“Gli effetti saranno riscontrabili nella lezione di domenica aperta a tutti, sia a chi già conosce lo yoga sia a chi desidera sperimentarlo per la prima volta. Al termine dell’incontro i partecipanti avranno la sensazione di essersi liberati da uno zaino che portavano sulle spalle. La mente è più calma e stabile e si avverte un rilassamento e una vitalità corporei davvero notevoli”.