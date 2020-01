Liberi di leggere. Libri da leggere – Presentazione “Il signore delle maschere”

La rassegna letteraria Liberi di leggere. Libri da leggere dopo il successo del 2019, riparte con un nuovo appuntamento organizzato e promosso dall’associazione culturale FestiValTrebbia.

Venerdì 24 gennaio, alle 20.30, presso la Sala ANSPI di Perino il premio Scerbanenco 2018, Patrick Fogli presenta il suo ultimo romanzo, “Il signore delle maschere” (Mondadori). Suspense e originalità :C’è un uomo dai mille volti, un assassino così abile da riuscire a infiltrarsi in Vaticano e uccidere il papa per conto di un cardinale che vuole prenderne il posto.

Patrick Fogli è uno scrittore e sceneggiatore di origini bolognese che, nel 2018, ha vinto il premio Scerbanenco battendo in finale. Maurizio De Giovanni, Giorgia Lepore e Pierluigi Pulixi. Con Paolo Cevoli,ha scritto l’opera umoristica “Si vive solo 200 volte” Come sempre l ‘autore si tratterà per autografare le copie del libro.