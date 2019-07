Libreria Fahrenheit 451 – Incontro ““Cile, Boliva, Perù in moto”

Venerdì 12 luglio, alle ore 21, presso la Libreria Fahrenheit 451 (via Legnano, 4) sara ospite l’associazione “Raid for Aid” per presentare il viaggio di solidarietà in moto di ottobre 2019 in Cile, Bolivia, Perù.

Inoltre Silvio, prete motociclista e presidente dell’associazione “Raid for Aid”, presenterà il libro “El Gringo Loco. Storia di Pietro Gamba il medico dei campesinos” di Antonio Voceri.

IL LIBRO – Giunto in Bolivia nel 1975, all’età di 23 anni, come missionario laico, Pietro Gamba abbraccia la causa dei più poveri. Dopo alcuni anni, e dopo aver visto troppi malati morire (specie bambini), decide di fare qualcosa di concreto. Senza aver fatto studi superiori adeguati alla sfida, comincia a studiare medicina e diventa medico.

Tornato in Bolivia da dottore, realizza l’ospedale che ancora oggi cura i campesinos ad Anzaldo, nel distretto di Cochabamba, altrimenti destinati a un futuro precario.

Da qui numerose vicende spirituali, umane e sociali: sotto la dittatura militare, a contatto con la povertà estrema, nello sforzo di farsi accettare da gente naturalmente diffidente e timorosa di dover patire delusioni e altro sfruttamento. Lo straniero un po’ “matto” si rivela un uomo che ama con ostinazione e vede lontano, per il bene di tutti.

Una storia vera, la storia di una volontà di bene più forte di ogni ostacolo, raccontata con la grinta dell’avventura e con l’entusiasmo dell’opera di chi porta speranza dove c’è desolazione e miseria, ma anche tanta dignità umana.