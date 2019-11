Libreria Fahrenheit 451 – Incontro su cura e cultura dell’albero

Mercoledì 6 novembre, alle ore 18, alla libreria Fahrenheit 451 si terrà un incontro con l’arboricoltore Piergiorgio Barbieri sulla cura e cultura dell’albero.

“Sono tanti i motivi per cui dobbiamo preservare e curare gli alberi – spiega Barbieri -, uno è che grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuiscono alla pulizia dell’aria, incamerando inquinanti come ozono, ossidi di nitrogeno e biossidi di zolfo. Senza gli alberi la vita sulla Terra sarebbe impossibile. Le specie vegetali infatti forniscono l’ossigeno fondamentale alla nostra esistenza e sono al contempo una parte essenziale della catena alimentare e di sostentamento per le specie del nostro pianeta. un albero respira, si nutre, cresce e si riproduce: un albero è un essere vivente, parte fondamentale e “attiva” del nostro ambiente e della nostra cultura”.

“Difendere gli alberi significa difendere il nostro benessere, in campagna e in città, così come la nostra memoria”.