Link Festival Refreshed

San Rocco al Porto

30 -31 Agosto/ 1 Settembre_2019

Link Festival Refreshed è l’esatta riproposta del progetto Link Festival San Rocco a Porto 2019 che si è tenuto il 10-11-12 maggio, purtropporovinato dal maltempo con grande amarezza di tutti i ragazzi che si erano prodigati per organizzarlo. Per questa nuova edizione si aggiungeranno novità, sia relative alla musica, che alle esposizioni e agli altri intattenimenti che riserverà il Parco di San Rocco al Porto in quei giorni.

Proprio sulla base delle richieste il DLF Piacenza, in collaborazione col Collettivo Zest e con il supporto della Pro Loco di San Rocco al Porto e il Patrocinio del Comune di San Rocco al Porto, ripropone la realizzazione di un Festival nel Parco Comunale di via Leonardo da Vinci dal 30 Agosto al 1 Settembre Il progetto prevede di creare nell’area del parco comunale varie zone, ognuna delle quali dedicata ad un’attività , con la conseguente realizzazione delle seguenti aree:

Zona pittura: esposizione di opere inedite da parte di giovani artisti locali

Zona foto e video: ai fotografi e videomaker è riservata un’area del parco per l’esposizione/visione delle loro foto/video più belle e significative.

Zona artigianato: sarà realizzata una zona dove gli artigiani potranno esporre i loro manufatti e spiegare la loro attività;

Zona expo vinili: grazie alla collaborazione con alcuni collezionisti sarà realizzata un’importante esposizione di vinili;

Zona musica: sicuramente centrale nel progetto del festival è la musica live! Ogni serata vedrà l’esibizione di tre o più artisti da tutta Italia, alcuni già affermati altri emergenti.

Zona Ristoro: saranno realizzati punti ristoro a supporto delle attività che permetteranno a chi volesse anche di cenare nel parco.

Zona chill out: Area attrezzata con divanetti e poltrone, e per i più competitivi, anche con ping pong e biliardino