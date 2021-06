Link Selection – Giallorenzo

“Link Selection”, tre serate di musica live a Spazio4.0, il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza di Via Manzoni 21.

Venerdì 9 luglio sarà la volta dei Giallorenzo: un disco chiamato “Milano posto di merda”, che Vice definì il miglior disco indie del 2019, un Ep intitolato “Fidaty”, e “una fissa per Milano e per i pazzi che la abitano”, con apertura affidata al dj set di Teeepeee. Artisti già ospiti di MusiciPerCaso, il live club gestito dai ragazzi del Collettivo Zest nelle scorse stagioni, che tornano a Piacenza per riportarci alle vecchie serate di musica live e chiacchiere – finalmente live – con gli amici.

Le serate si aprono alle 20.30 e terminano alle 24: l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui è consigliato arrivare per tempo o prenotare attraverso l’evento Facebook. Per rispettare la normativa anti-Covid, che prevede che gli spettatori dovranno stare seduti – indossando la mascherina e rispettando il distanziamento, ca va sans dire – saranno presenti dei tavoli con sedute nello spazio esterno a Spazio4.0. Sarà possibile ordinare cibo e bevande, il cui menu sarà visualizzabile tramite qr code.

Per info: www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza