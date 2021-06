Link Selection – Nuvolari

“Link Selection”, tre serate di musica live a Spazio4.0, il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza di Via Manzoni 21.

Sabato 3 luglio il giardino di Spazio4.0 ospiterà invece Nuvolari: il piacentino classe ’96 entrato a far parte di Bomba Dischi, l’etichetta romana di Calcutta, Giorgio Poi, Pop X e Carl Brave x Franco 126. La produzione di “Persiani”, “Fuori corso” ed “Emilia” è stata affidata a Iacopo “BRAIL” Sinigaglia: canzoni “sulle distanze, sui rimpianti, sulle scelte che vanno fatte anche quando non si vuole”, oppure registrate “sulle memo vocali del telefono”, che hanno trovato dopo accordi, strofe e tutto il resto o scritte in Erasmus, a Parigi. Brani che ad ogni uscita sono stati accompagnati da una serie di tavole illustrate da Antonio Pronostico. Ad aprire la serata del 3 luglio Gabriele Garlaschelli e il dj set di Alessandro Freschi.

Le serate si aprono alle 20.30 e terminano alle 24: l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui è consigliato arrivare per tempo o prenotare attraverso l’evento Facebook. Per rispettare la normativa anti-Covid, che prevede che gli spettatori dovranno stare seduti – indossando la mascherina e rispettando il distanziamento, ca va sans dire – saranno presenti dei tavoli con sedute nello spazio esterno a Spazio4.0. Sarà possibile ordinare cibo e bevande, il cui menu sarà visualizzabile tramite qr code.

Per info: www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza