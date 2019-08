Lirica sotto le Stelle – “Rigoletto”

Torna a Piacenza la “Lirica sotto le Stelle”: sabato 7 settembre (ore 21.15) nella suggestiva cordine del cortile di Palazzo Farnese in scena “Rigoletto”, opera in tre atti di Giuseppe Verdi che chiude il ricco programma di iniziative per le celebrazioni del Santo Patrono di Piacenza, Sant’Antonino. Una serata, promossa dagli Amici della Lirica, anticipata dalle 19.45 da una cena sempre a Palazzo Farnese.

“Rigoletto” – con allestimento scenografico, coreografia e regia di Giuseppina Campolonghi, vedrà quali interpreti: David Astorga (Il Duca di Mantova), Federico Longhi (Rigoletto), Federica Livi (Gilda), Mattia Denti (Sparafucile), Florentina Soare (Maddalena), Min Ho Lee (Il Conte di Monterone), Giacomo Contro (Marulo), Aronne Rivoli (Matteo Borsa), Carlo Nicolin (Il Conte di Ceprano), Paola Lo Curto (Contessa di Ceprano – Giovanna – Paggio).

Ad accompagnarli l’Orchestra Filarmonica Italiana e il Coro Lirico Terre Verdiane, mentre presenterà la serata Silvia Casagrande. Immagini dell’opera entreranno a far parte di un video promozionale del territorio piacentino che verrà mostrato il prossimo 6 novembre in occasione della presentazione a Piacenza della guida Michelin.

INFORMAZIONI – Inizio cena ore 19.45, inizio Opera ore 21.15.

Cena e opera: 55 euro – Solo opera: 25 euro.

Solo opera per soci e giovani fino a 18 anni: 20 euro.

Biglietti disponibili presso Agenzia Rosso Gotico, Piazza Cavalli 7 – Piacenza. Telefono: 0523/716968

Informazioni al numero: 333/5320655 – www.amicidellaliricapiacenza.it

