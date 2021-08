LITTLE MISS SUNSHINE

Niviano (giardino di Via Alberoni, 3 – Parrocchia di S. Stefano), giovedì 2 settembre ore 21:30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Protagonista del film è la bizzarra famiglia Hoover, residente nella cittadina di Albuquerque, New Messico. Richard Hoover (Greg Kinnear) vorrebbe diventare un uomo di successo e, tartassando il suo editore, spera di pubblicare al più presto il suo saggio sui cosiddetti ‘nove passi per raggiungere il successo’. Sheryl Hoover (Toni Colette) è una donna altruista e accomodante, che decide di accogliere in casa il fratello Frank (Steven Carell) il quale, dopo una delusione amorosa e lavorativa, ha recentemente tentato il suicidio. Frank dividerà la camera da letto con il nipote Dwayne Hoover (Paul Dano), che ha fatto voto di silenzio assoluto fino a che non sarà ammesso all’accademia astronautica.

La piccola Olive (Abigail Breslin), una bambina di sette anni che vorrebbe partecipare al concorso nazionale per le piccole Miss, ignora totalmente che il suo aspetto non rientri nei canoni di bellezza richiesti. A completare il quadro familiare degli strampalati Hoover, c’è il nonno paterno Edwin (Alan Arkin), cacciato dalla casa di riposo a causa del suo problema con l’eroina. Quando la prima classificata al concorso di Little Miss Sunshine si ritira, tocca a Olive presentarsi sull’ambito palco nazionale. A bordo un vecchio e malmesso pulmino, la famiglia parte alla volta della California, per le selezioni delle aspiranti Miss America. Il viaggio, tuttavia, diventerà un percorso catartico familiare e personale. Sulla strada per la California, infatti, gli Hoover saranno messi davanti al fallimento dei loro progetti e tutti saranno colpiti da un episodio del tutto inaspettato.

Genere: Commedia

Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Attori: Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Alan Arkin, Abigail Breslin, Paul Dano, Beth Grant, Justin Shilton, Marc Turtletaub, Alissa Anderegg, Chuck Loring, Steven C. Parker, Gordon Thomson, Jerry Giles, Wallace Langham, Julio Oscar Mechoso, Dean Norris, Mary Lynn Rajskub, Mel Rodriguez, Matt Winston, Geoff Meed, Bryan Cranston, Jill Talley, John Walcutt, Brittany Baird, Lindsey Jordan, Annabelle Roberts, Lauren Yee, Paula Newsome, Lauren Shiohama, Brenda Canela, John Walcutt, Joan Scheckel, Casandra Ashe, Alexandria Alaman, Cambria Baird, Brenae Bandy, Kristen Holaas, Maliah Hudson, Destry Jacobs, Shane Murphy, Sydni Stevenson-Love, Nicole Stoehr

Durata: 101 min