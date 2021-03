Tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

Giovedì 25 marzo, ore 21, un nuovo appuntamento dedicato questa volta all’antico rito della Pasqua: la visita virtuale «Liturgia della Pasqua in Cattedrale: un percorso tra arte e fede nel segno della speranza».

Se durante il lungo episcopato di Savino (375/6-post 397), si utilizzò come battistero quel piccolo vano ottagonale oggi sepolto sotto la colonna di piazza Duomo, nel corso dei secoli ci furono almeno tre cambi di sede: partendo da un leggendario edificio sorto in sostituzione di quello più antico, passando per la distrutta chiesa di S. Giovanni Evangelista fino all’attuale cappella in Duomo, cercheremo di capire quali furono le ragioni che comportarono queste trasformazioni sia sotto il profilo liturgico, sia in termini simbolici.

Come di consueto è necessario prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/pasqua. La partecipazione, ancora una volta, è gratuita. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati.

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com