Torna “Lo Sbaracco” DOMENICA 1 SETTEMBRE dalle 9 alle 20. Come ormai tradizione, in centro a Piacenza si “celebra” la fine dei saldi estivi con una svendita d’eccezione; i negozi del centro hanno la possibilità di uscire all’esterno dei propri locali con banchi e stendini, proponendo occasioni imperdibili…un modo per salutare la “vecchia stagione” e dare il benvenuto a quella nuova.

Ecco tutte le attività partecipanti all’evento:

CORSO GARIBALDI

SHEED – CIV 6

CIRCOLO 10 – CIV 10

HOP BEER SHOP – CIV 12/A

DELFANTI ARREDAMENTI – CIV 18

KARTELL – CIV 24

ART CAFFE’ – CIV 27

CORSO V. EMANUELE II

PROFUMERIE PINALLI – CIV 2/4/6

BATAREÜ A SPASSO – CIV 25

LE PERLE – CIV 34

NAMI – CIV 36/C

PERLAGE – CIV 48

PIROLA – CIV 60

CORSO 61 – CIV 61

TANDEM – CIV 67

JOE DI MAGGIO – CIV 68/72

NARA CAMICIE – CIV 76

SWAROSKY – CIV 83

LIBRERIA MONDADORI – CIV 93

ERBORISTERIA DEL CORSO – CIV 94

FIORDALISO GIOIELLI – CIV 96

TIMBERLAND – CIV 102

THUN – CIV 104

GARDEN – CIV 105

ANNA B. – CIV 110

ROBE DI KAPPA – CIV 119

GOLDEN SPORT – CIV 120/122

KALOS – CIV 123

SUN68 – CIV 130

PIMPEREPETTE – CIV 174

SKYLER – CIV 190

DERBY – CIV 205

TE LA DO IO LA MERENDA – CIV 209

FRANCHINI CAMILLO – CIV 216

CORSO MODA – CIV 230

DOVANI L’ARGENTO – CIV 237

GLAM – CIV 287

BROS 91 – CIV 313

PARAFARMACIA IL SORRISO – CIV 319

GALLERIA – SAN FRANCESCO

BAMBI – CIV 4

CALZOLERIA ROSSI – CIV 14

LARGO BATTISTI

BIFFI FASHION – CIV 13

PUGNI – CIV 32

CENTRO FIGURELLA, MISAKY – STAND

VIA CALZOLAI

COCOTTE – CIV 59

VIA CALZOLAI 74 – CIV 74

VIA CAVOUR

JOHN ASHFIELD – CIV 16/18

METRÒ – CIV 35

METROPELLE – CIV 40

FRASI INTIME – CIV 54

VIA CHIAPPONI

OUTLET – CIV 11

LA CAFFETTERIA DI VIA CHIAPPONI – CIV 40

CALZATURE BAROCELLI – CIV 8

VIA DAVERI

CLOCHARD DE LUXE – CIV 2 B

VIA FELICE FRASI

TRA LE NUVOLE – CIV 11/13

LA VIE EN ROSE – CIV 17/19

TUO BIO – CIV 26 B

È TEMPO DI CASA – CIV 29

L’ANGOLO DI GIGI – CIV 30

L’ALTRO SPORT – CIV 41

VIA LEGNANO

LIBRERIA FAHRENHEIT 451 – CIV 4

VIA PACE

COSE DI IERI, COSE DI OGGI – CIV 4

LA BOTTEGA DEI VIMINI – CIV 6

VIA SAN DONNINO

GUENDALINA – CIV 3/5

ARCADIA – CIV 19

BAR CENTRALE – CIV 20

HOMELESS STORE – CIV 24

LET’S BUBBLE – CIV 26

VIA SAN FRANCESCO

STUDIO DELTA STYLE – CIV 9

VIA SAN GIOVANNI

OUTLANDERS – CIV 2

BOOK BANK LIBRI D’ALTRI TEMPI – CIV 4

SINGAPORE – CIV 5

VIA SAN SIRO

GOLDEN SPORT – CIV 4

VIA SANTA FRANCA

INTERNI E DINTORNI – YANKEE STORE PIACENZA – CIV 2

VIA SANT’ANTONINO

LES FEMMES – CIV 3

AL NIDO DEL CONDOR – CIV 8

CHICCO VIP – CIV 12

COSE BIJOUX – CIV 16

RC 22 – CIV 19

MONELLO BABY – CIV 20

BUKINGHAM PALACE CAFE – CIV 20

NOUVELLE VOGUE – CIV 24 A

VIA SOPRAMURO

TRAMP – CIV 39

GIOVANNACCI INTIMO – CIV 46

OLD WEST – CIV 46 D

VIA VERDI

GOLF – CIV 3

MODE – CIV 7

PELLIZZARI 1830 – CIV 22

VIA XX SETTEMBRE

BENETTON – CIV 4

COVER ITALY – CIV 13

ROMAX – CIV 15

MARI CALZATURE – CIV 38

BOTTEGA VERDE – CIV 64

BRUMS – CIV 72

ARBITER – CIV 73

SINTONIA – CIV 94

IL MONELLO – CIV 96

AMELIE MILANO – CIV 109

PROFUMERIE PINALLI – CIV 135/137

BE STANDARD – CIV 144