Oltre 20 artisti si esibiranno il 21, 22 e 23 Giugno sui palchi del Low-L Fest. Un evento culturalmente significativo nato dalla volontà di sette ragazzi con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale, artistico e gastronomico del territorio.

Con i suoi due palchi e le variegate attività culturali, il Centro sportivo di Guardamiglio diventerà per 3 giorni dimora degli amanti della buona musica e delle arti. Non mancheranno infatti mostre e laboratori artistici a cielo aperto e incredibili battaglie Freestyle.

L’evento è a titolo gratuito e sarà completamente plastic free. Tutto il materiale monouso sarà in fibra vegetale, ecologica e compostabile, inoltre ci saranno una tiratura di bicchiere in PP lavabili e riutilizzabili, prodotti in collaborazione col birrificio Brewfist.

Line up e programma:

Venerdì 21 Giugno: Kaos & Dj Craim – DSA Commando – Posaman – Rid3r & William Wilson – Freestyle Battle – djset (dalle 18.00 alle 3.00)

Sabato 22 Giugno: Derozer – Antefatti – Bad Frog – The Colvins – The Ferrets – The Mentals – Sorry we are Silly – Chris Polecat – Menagramo – Kaleb Stewart (USA) – Matt Gyver – djset

– Nel pomeriggio: Graffiti Jam con 14 Writers da tutto il nord Italia, torneo di Touch Rugby “Memorial Guido Scotti” in collaborazione con Rugby Club Codogno (dalle 16.00 alle 3.00)

Domenica 23 Giugno: X-Mary – Alfonso – Te quiero Euridice – Mania – Matteo Pisotti – Stasi – Palm Down

– Nel pomeriggio: laboratori artistici a cura di Cedro Art Lab Café, Talk tenuto dall’organizzazione Sea Sheperd sul tema della salvaguardia del pianeta.(dalle 16.00 alle 1.00)

Localizzazione: 21-22-23 Giugno 2019 – Centro sportivo di Guardamiglio, Via Roma 2, 26862 Guardamiglio.