Quarto e ultimo appuntamento, sabato 2 ottobre, della rassegna Rock around the Book, iniziativa promossa per il primo anno dal Comune di Alta Val Tidone, con la direzione artistica di Gianni Fuso Nerini, che ha coinvolto le piazze dei paesi dell’alta valle in un viaggio in bilico tra la musica e i libri.

Sabato 2 alle ore 21 a Caminata, in Piazza del Popolo, l’appuntamento è con “Lucio Battisti around the Books”: il discografico e collezionista Italo Gnocchi, uno dei più grandi esperti della vita e dell’opera di Lucio Battisti, prenderà spunto dai molti libri su Battisti ai quali ha contribuito per mettere in luce l’aspetto più avventuroso e “avanguardistico” della musica del grande Lucio, quello che le permette di essere più fresca e attuale che mai. A fare da “spalla” saranno presenti il musicista-scrittore-giornalista Antonio “Tony Face” Bacciocchi ed il giornalista-critico musicale Oliviero Marchesi. Colonna sonora della serata a cura di Amedeo Moretta e Max dei Dejavu, che interpreteranno alcune delle canzoni più rappresentative del Lucio nazionale.